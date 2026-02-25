Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Parma di Cuesta come quello di Donadoni? Ma se il Cagliari fa 500…

© foto di Federico Serra
Oggi alle 12:43Le Statistiche
Redazione Footstats

Cagliari capace di sbloccare il punteggio dallo 0-0 per 3 volte su 4, Parma abile a rimontare e raccogliere 2 vittorie e 2 pareggi.
Possiamo riassumerli così i precedenti Parma-Cagliari giocati alla 27esima giornata di Serie A.
Nel 2004-2005 è stato un 3-2 (autorete di Bonera al 4’, Gilardino al 10’, Bovo al 17’, Suazo all’89’, Simplicio al 93’). Nel 1998-1999 terminò 1-1 (Stanic al 18’, Muzzi su rigore al 57’). Nel 1992-1993 ecco un 3-1 (autogol di Firicano al 16’, Herrera al 24’, Minotti al 39’, Asprilla al 56’). Nel 1991-1992 finì con un altro 1-1 (Herrera al 7’, Agostini al 45’).
Complessivamente, A più B, ammontano a 37 gli incontri disputati: 18 i successi gialloblù, 13 i segni X, 6 le vittorie rossoblù. Casteddu OK negli ultimi 2 faccia a faccia, il play-off del 2022-2023 e lo scontro diretto della scorsa stagione. Per rintracciare un’affermazione dei Ducali dobbiamo andare al 2022-2023 in B e al 2018-2019 in A.
Attenzione, mai Parma-Cagliari era stato giocato nel mese di febbraio.
Gettando uno sguardo più attento ai tabellini di questi match ci accorgiamo che dalle ultime 2 sfide sono arrivati 3 rigori, tutti in favore degli emiliani. Non solo. Negli ultimi 10 Parma-Cagliari le massime punizioni sanzionate ammontano a 5 e successivamente tutte calciate dai padroni di casa.
In questo torneo come sono messi i due club in fatto di penalty?
Cagliari con un bilancio in equilibrio, 1 a favore e 1 contro. Parma a -2 per via dei 2 tirati e dei 4 affrontati.
Situazione in classifica.
Parma con 32 punti (8V – 8X – 10P con 19GF e 31GS), di cui 13 al Tardini (3V – 4X – 6P con 10GF e 18GS). Viene dall’1-0 nella Milano rossonera e da 3 successi in fila (oltre al Diavolo, Bologna e Verona). Cagliari a quota 29 (7V – 8X – 11P con 28GF e 35GS), 13 dei quali in trasferta (3V – 4X – 6P con 13GF e 20GS). È reduce dal pareggio ad occhiali, 0-0, ospitando la Lazio.

Attenzione, Cagliari con 499 pareggi in A (260 in casa e 239 fuori).
L’ultima volta di un Parma vittorioso per 4 turni in fila? Nel gennaio del 2014 con Donadoni in panchina: 3-1 sul Torino; 3-0 a Livorno; 2-1 sul ChievoVerona; 1-0 con l’Udinese.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)*
37 incontri disputati
18 vittorie Parma
13 pareggi
6 vittorie Cagliari
59 gol fatti Parma
31 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Cagliari 0-1, 2° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Cagliari 2-3, 6° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche lo spareggio promozione del 2022/2023.

© Riproduzione riservata
