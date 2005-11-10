Uruguay, i convocati di Forlan: fuori Merentiel, torna Valverde, due gli "italiani" in lista

Diego Forlan ha ufficializzato la lista dei convocati dell'Uruguay per i prossimi impegni della Celeste. La squadra affronterà l'Argentina alla Bombonera il 13 novembre, prima della sfida contro la Repubblica Dominicana in programma il 17 novembre a Maldonado.

Merentiel resta fuori, Valverde rientra

La principale notizia riguarda Miguel Merentiel. L'attaccante del Boca Juniors, inizialmente inserito tra i giocatori monitorati dalla nazionale, non è stato incluso nella lista definitiva di 28 convocati. Una scelta che farà tirare un sospiro di sollievo al club argentino, che potrà contare sulla presenza del centravanti per la semifinale di Copa Argentina contro il Banfield. Tra le novità più importanti c'è invece il ritorno di Federico Valverde. Il centrocampista del Real Madrid aveva saltato l'ultima sosta per un problema fisico e sarà nuovamente a disposizione della Celeste.

La lista di Forlan

Il tecnico ad interim dell'Uruguay, che guida anche la nazionale Under 20, ha confermato diversi protagonisti della rosa. Presenti Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta e Darwin Núñez. Tra le sorprese figurano il portiere Sebastián Jaume, unico convocato proveniente dal campionato uruguaiano, e l'attaccante Bruno Damiani del Philadelphia Union. Le precedenti amichevoli con l'ex attaccante di Atletico e Inter in panchina hanno visto l'Uruguay perdere contro il Giappone (3-1), vincere contro la Corea del Sud (4-1) e travolgere l'India (6-1).

I convocati dell'Uruguay

Portieri: Santiago Mele, Cristopher Fiermarín, Ignacio de Arruabarrena, Sebastián Jaume.

Difensori: Guillermo Varela, Santiago Mouriño, Ronald Araújo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria.

Centrocampisti: Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta.

Attaccanti: Martín Satriano, Bruno Damiani, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Núñez.