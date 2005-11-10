Rampulla e il retroscena di mercato su De Gea: "Nel 2010 lo seguii per conto della Juventus"

Nella sua intervista a TMW, l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha raccontato anche un retroscena di mercato riguardante David De Gea, oggi capitano della Fiorentina:

Fiorentina-Juventus sarà anche la partita dei portieri, a cominciare da Vicario…

"Ha esperienza internazionale ed è nel giro della Nazionale, mi è sempre piaciuto. I punti di forza sono l'esplosività, il modo di stare in porta e la personalità. Un portiere reattivo e tecnico, un grande giocatore".

Di De Gea cosa pensa invece?

"Un grandissimo portiere. Nel 2010 l'ho seguito per la Juventus, sono andato a vederlo diverse volte quando era all'Atletico Madrid, feci un'ottima recensione. Poi lo United arrivò prima. Lo reputo un grandissimo portiere, di affidamento, ha esperienza ma nonostante l'età è reattivo. Un portiere di assoluto affidamento".

Vicario può ripercorrere le orme di De Gea?

"Sicuramente, ha tutte le basi per fare una grandissima carriera. Mi auguro che resti alla Juventus, prima o poi la squadra tornerà a vincere qualcosa di importante, per ripartire serve sempre un grande portiere".