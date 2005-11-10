Como, Fabregas sulla convocazione del baby Cassano in Nazionale: "Notizia sorprendente"
Giacomo Iacobellis
Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, ha risposto anche a una domanda sulla convocazione in Nazionale maggiore del giovane centrocampista Riccardo Cassano, ancora senza presenze con la prima squadra del Como.
Le parole di Fabregas sulla chiamata del classe 2009
"Sono molto felice per Liberali. La notizia di Cassano è sorprendente, ma ti fa capire che Mancini voglia andare avanti con i giovani. Poi non vanno massacrati se non vanno: le nuove generazioni sono aiutate molto da tutti gli allenatori. Noi dobbiamo essere loro molto vicino, anche al messaggio di Mancini. Noi crediamo tantissimo ai giovani qua, questo è fondamentale per il calcio. Un passo importante. Anche Ramon per la prima volta in Nazionale spagnola: un orgoglio, anche per portare al mio Paese qualcosa in più".
C'è una storia da raccontare attorno alla convocazione di Cassano?
"Sapevo qualcosa. Posso dire solo questo (ride, ndr)".