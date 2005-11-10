Per Trepy si chiude il cerchio dopo la grande paura: è la prima da titolare in Serie A

Yael Trepy era già tornato in campo, con una manciata di minuti sia contro la Roma che contro la Lazio. Ma oggi, in casa contro il Frosinone, l'attaccante classe 2006 del Cagliari giocherà la sua prima partita stagionale da titolare. Chiudendo così il cerchio dopo il gravissimo incidente dei mesi scorsi che lo aveva messo seriamente a rischio la sua vita.

Lo spavento, il ricovero e la riabilitazione

Successe tutto lo scorso 16 gennaio, quando il giocatore rischiò di annegare durante una festa privata in piscina. Da lì il trasporto d'urgenza in ospedale, il coma farmacologico e la terapia intensiva, prima della difficile e lunga riabilitazione. Oggi, a distanza di quasi tre mesi da quell'incidente, ecco la prima da titolare in stagione con la maglia del Cagliari.

Oggi si chiude un cerchio: è la prima da titolare in Serie A

"71 giorni dopo, finalmente il mio rientro dopo questo incidente che mi ha insegnato tanto. Grazie alla mia famiglia, alle persone strette e anche ai tifosi per questa forza durante tutto questo tempo", aveva detto il giocatore dopo il rientro in campo nel finale del match contro la Roma. Una piccola curiosità ulteriore: quella di oggi, per Trepy, è la prima partita in senso assoluto da titolare in Serie A.