Live TMW Cagliari-Lazio, mister Sarri: "Siamo in emergenza infortuni tutto l'anno"

Un solo punto per la Lazio di mister Sarri che, alla Unipol Domus, impatta 0-0 contro il Cagliari. Non un periodo roseo per i biancocelesti che anche in terra sarda hanno mostrato qualche difficoltà. Al termine della partita, il tecnico biancoceleste si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media.

Ore 23 A breve inizierà la conferenza stampa.

Ore 23:32 Inizia la conferenza stampa

Mister come sta la squadra? Ratkov non è ancora pronto per la Serie A?

"Ratkov ha 22 indietro, arriva da un altro paese e un altro calcio, la Serie A è sempre un campionato tatticamente difficile. Platini ha fatto fatica i primi tre mesi, figuriamoci Ratkov. Ora sto giocando un calcio diverso da quello che mi piacerebbe fare, ma la rosa è questa. Stasera dovevamo giocare in velocità, invece abbiamo portato tanto palla e non siamo stati produttivi".

Quanto incide la situazione che c'è con i tifosi? Può fare da promotore?

"Ho già risposto su questa cosa, io non sono promotore di niente. Rispetto i tifosi e non entro nel merito. Posso solo dire che ci mancano in casa. In trasferta soffriamo un’imposizione anticostituzionale. I tafferugli hanno coinvolto 30-40 e non migliaia di tifosi della Lazio".

Oggi ha schierato Belahyane, come mai?

"In allenamento ha fatto meglio degli altri e l'ho messo dentro per questo"

Chi può giocare al posto di Rovella dopo l'infortunio?

"Belahyane non può fare il vertice basso, l'ha fatto per qualche partita Basic e speriamo di recuperarlo velocemente. Oggi avevamo 6-7 infortunati, abbiamo portato giocatori al limite, Zaccagni ha giocato con soli due allenamenti. Siamo tutto l'anno in emergenza. Siamo abituati e pronti a lottare fino alla fine. Dopo l'ultima partita ci avete detto che non avevamo più motivazioni, mentre oggi c'eravamo a livello mentale".

Come ha visto la squadra oggi?

"Abbiamo fatto una bella fase difensiva, mentre in attacco abbiamo fatto fatica e sbagliato alcune scelte. Ma stasera abbiamo fatto una fase difensiva per 95' con questa intensità, pertanto le motivazioni c'erano".

Ore 23:41 Termina la conferenza stampa.