Cagliari-Juventus 1-0, Luperto: "Grandissima prova difensiva, abbiamo sfruttato l'occasione"
TUTTO mercato WEB
Sebastiano Luperto è intervenuto ai microfoni di Sky a caldo dopo il successo del Cagliari contro la Juventus per 1-0, grazie alla rete segnata da Mazzitelli nel secondo tempo:
Sull'impresa di stasera
"Dall'entusiasmo si capisce l'importanza che aveva questa partita. Grandissima a livello difensivo, sfruttando l'occasione che ci è capitata".
Sulla preparazione alla gara
"Abbiamo fatto quel che ci ha richiesto il mister, preparandola bene. Con questo spirito dobbiamo affrontare le prossime gare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
Ora in radio
Primo piano
Prestito con obbligo di riscatto in caso di Europa League. Ecco l'offerta Juve per Mateta: le ultime
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"