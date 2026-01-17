Cagliari, Luperto: "Partita di sofferenza e tenacia, Pisacane ci dà i consigli giusti"

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sulla Juventus: "C''è la voglia, è stata una partita di sofferenza e tenacia giocata col giusto spirito e che ci ha portato ai tre punti. Il mister ci aiuta e ci dai i consigli per poter far meglio".