Cagliari a un passo dal quarto colpo di gennaio: in chiusura Raterink dal De Graafschap

Il Cagliari continua a muoversi sul mercato per consegnare nuovi elementi a Fabio Pisacane. Dopo Albarracin, Dossena e Sulemana, il club rossoblù è pronto a chiudere un’altra operazione in entrata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è ormai ai dettagli l’accordo con il De Graafschap per l’arrivo di Othniel Raterink, talento classe 2006 in forza al club di Eerste Divisie.

Il terzino destro olandese, legato al De Graafschap da un contratto fino al 30 giugno 2027, ha già collezionato 25 presenze e 3 reti tra i professionisti, oltre a 12 apparizioni e un gol con l’Under 21. In passato ha fatto parte anche del settore giovanile del Bayer Leverkusen, senza però esordire in prima squadra.

Intanto il successo ottenuto a Firenze ha ridato fiducia all’ambiente: il Cagliari è salito a quota 25 punti, portandosi a +8 sulla zona retrocessione e rafforzando le proprie ambizioni di salvezza.