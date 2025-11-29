Cagliari, Pisacane: "Gara da bollino rosso, devo toccare le corde giuste"

Prima della delicata sfida contro la Juventus, ecco le parole di mister Pisacane ai microfoni di DAZN: "Da calendario, è una gara da bollino rosso. Per fare risultato, bisogna mettere degli ingredienti che va anche sopra le nostre caratteristiche. Io devo fare l'allenatore perché è complicato in Serie A: si cerca di entrare nei momenti, toccando i tasti giusti. Ci sono tante squadre che lottano come noi, se facciamo riferimento alla partita precedente siamo stati un po' sfortunati nonostante non siamo stati brillanti. Anima e spirito sono le due cose che dobbiamo mettere in campo, non aggrappandoci agli alibi".

Liteta e Palestra titolari contro la Juventus.

"Diciamo sempre che i giovani devono giocare, di cercare un sistema diverso. Non sta giocando un ragazzo di 15 anni, ma di 19 anni: è un'età dove ci sono già diversi giocatori interessanti. Anche a Marco abbiamo dato una possibilità, se guardiamo comunque il suo percorso veniva da un campionato con un Under 23. Dobbiamo avere coraggio: se poi alla prima difficoltà, ci destabilizziamo e andiamo in un'altra direzione, allora vanifichiamo tutto".