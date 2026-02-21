Il Galatasaray ha la testa solo sulla Juventus: sconfitta contro la quartultima in campionato

Dopo aver rifilato cinque gol alla Juventus in Champions League, il Galatasaray cade in campionato in casa del Konyaspor e ora rischia l'aggancio in vetta alla classifica da parte del Fenerbahce. La formazione di Buruk, imbottita di seconde linee (out Yilmaz, Lang, Osimhen e non solo), tiene lo 0-0 fino al 75', ma incassa due reti in sei minuti e finisce per perdere 2-0. Di seguito i risultati del campionato turco e la classifica aggiornata.

Eyuspor-Genclerbirligi 1-0 - 91' Altunbas (E)

Alanyaspor-Basaksehir 1-2 14' Selke (B)); 44' Shomurodov (B); 67' Hadergjonaj (A)

Konyaspor-Galatasaray 2-0 - 75' Demirbah (K); 81' Kramer (K)

CLASSIFICA

Galatasaray 55

Fenerbahce 52

Trabzonspor 45

Goztepe 41

Besiktas 40

Basaksehir 36

Samsunspor 30

Kocaelispor 30

Gaziantep 28

Alanyaspor 26

Rizespor 24

Fenclerbirligi 23

Konyaspor 23

Antalyaspor 23

Eyupspor 21

Kasimpasa 19

Kayserispor 16

Karagumruk 12