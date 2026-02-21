Il Galatasaray ha la testa solo sulla Juventus: sconfitta contro la quartultima in campionato
Dopo aver rifilato cinque gol alla Juventus in Champions League, il Galatasaray cade in campionato in casa del Konyaspor e ora rischia l'aggancio in vetta alla classifica da parte del Fenerbahce. La formazione di Buruk, imbottita di seconde linee (out Yilmaz, Lang, Osimhen e non solo), tiene lo 0-0 fino al 75', ma incassa due reti in sei minuti e finisce per perdere 2-0. Di seguito i risultati del campionato turco e la classifica aggiornata.
Eyuspor-Genclerbirligi 1-0 - 91' Altunbas (E)
Alanyaspor-Basaksehir 1-2 14' Selke (B)); 44' Shomurodov (B); 67' Hadergjonaj (A)
Konyaspor-Galatasaray 2-0 - 75' Demirbah (K); 81' Kramer (K)
CLASSIFICA
Galatasaray 55
Fenerbahce 52
Trabzonspor 45
Goztepe 41
Besiktas 40
Basaksehir 36
Samsunspor 30
Kocaelispor 30
Gaziantep 28
Alanyaspor 26
Rizespor 24
Fenclerbirligi 23
Konyaspor 23
Antalyaspor 23
Eyupspor 21
Kasimpasa 19
Kayserispor 16
Karagumruk 12