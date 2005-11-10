Cagliari, Pisacane: "Kofler è il futuro del calcio italiano. Mendy? Sa cosa vuole"

Paul Mendy è stato convocato dal Senegal e la felicità del ragazzo è pari a quella di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, che ne ha parlato così in conferenza alla vigilia del match contro il Frosinone: "È un giocatore che sa cosa vuole e con la testa sulle spalle. La Nazionale è il coronamento di un sogno. Deve essere bravo a gestire queste cose, se vuole fare il calciatore a grandi livelli non si può rilassare. Deve fare ancora tanta strada per meritarsi tutto quello che si è meritato fino a oggi. Contro la Lazio è partito dalla panchina solo perché aveva bisogno di rifiatare".

Kofler è un altro di quei giocatori che può crescere?

"Se devo dirla tutta, penso che Kofler abbia un potenziale importante. Lui è il futuro del calcio italiano, ha personalità, è cinico e gli auguro che sia solo l’inizio di un percorso importante. Tra l'altro sono contento perché stiamo cercando di costruire un rapporto tra Under 20 e prima squadra in modo da creare gruppo".

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