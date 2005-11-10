Cagliari, Pisacane: "Gli arbitri sono persone, possono sbagliare. Lascio i commenti ad altri"

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio, ha parlato a Sky Sport partendo dall'episodio che ha portato al gol decisivo di Pinamonti, con l'arbitro che non ha fermato il gioco nonostante Deiola fosse stato colpito sul volto dal pallone: "Io l'anno scorso ho detto chiaramente il mio pensiero sugli eventuali episodi arbitrali, per cui non commento. Lascio a chi di dovere fare le giuste valutazioni, anche perché penso che, al netto dell'errore, ci sia sempre la buona fede. Gli arbitri sono persone, come gli stessi calciatori in campo, per cui possono sbagliare. Non entro nel merito, lascio la patata bollente ad altri”.

Che cosa le lascia questa partita, considerando anche che per alcuni aspetti è stata piuttosto simile a quella di martedì, sempre qui all'Olimpico?

“Sì, anche se oggi ho visto un'energia diversa. Forse con la stessa energia di oggi, l'altra sera negli ultimi dieci minuti potevamo racimolare qualcosa in più. Naturalmente la sfera di vetro non ce l'abbiamo, però oggi ho rivisto lo spirito che ci appartiene e che ci fa capire che la direzione è quella giusta”.

C'è un dato che forse non racconta tutto, ma qualcosa spiega: gli otto punti persi da situazioni di vantaggio. Come analizza questo numero?

“Oggi, rispetto al 3 novembre dell'anno scorso, quando si giocava Lazio-Cagliari, avevamo 14 giocatori impiegati diversi. Questo per dire che l'anno scorso, da situazioni di svantaggio, eravamo una delle squadre che aveva racimolato più punti, mentre quest'anno è il contrario. Per cui ogni squadra ha la sua fotografia. Penso che alcuni numeri siano opinabili e altri no. Questo è sicuramente un dato oggettivo che ci portiamo a casa e che richiama un po' l'attenzione, se vogliamo entrare nel particolare. Però penso anche che questa attenzione, soprattutto in una squadra giovane come la nostra, abbia bisogno di essere alimentata e allenata, come un aspetto tecnico-tattico. È sicuramente una questione che abbiamo ben presente e sulla quale cercheremo di lavorare, per rendere la squadra più attenta”.