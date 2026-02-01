Hellas travolto a Cagliari, L'Arena apre con le parole di Sogliano: "Alzare la testa"
Pesante sconfitta per l'Hellas Verona. La squadra di Paolo Zanetti viene travolta a Cagliari per 4-0 e vede sempre più vicino lo spettro della retrocessione. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas travolto a Cagliari. Sogliano sferza: 'Alzare la testa'".
