Che poker del Cagliari sul Verona, L'Unione Sarda: "Il cielo è sempre più rossoblù"
Vittoria importante per il Cagliari. La squadra di Pisacane supera con un secco 4-0 gli scaligeri di Pisacane e compiono un passo in avanti allontanando la zona retrocessione. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Il cielo è sempre più rossoblù".
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
