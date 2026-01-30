TMW Parma, si tratta a oltranza con il Cagliari per Luvumbo: il nodo è la formula del trasferimento

Un mercato sempre attivo quello del Cagliari, con la formazione rossoblù che deve però anche risolvere la questione legata all'attaccante Zito Luvumbo, che sembra essere a un passo dall'addio con il club.

Come ormai noto, sull'angolano è forte l'interesse del Parma, che sembra prossimo alla chiusura dell'accordo, ma proprio questa sera, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la strada dei ducali sembra essersi messa in salita: la società sarda, infatti, ha rifiutato l'offerta degli emiliani, che chiedevano il prestito con diritto di riscatto per il giocatore. Il Cagliari, però, è disposto a trattare eventualmente l’obbligo di riscatto dell’attaccante.

Saranno qui ore calde per la questione legata a Luvumbo, non resta che attendere.