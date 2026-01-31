Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali: c'è Gaetano, sorpresa Harroui, Sarr con Orban
Alle 20.45 si chiude il sabato di Serie A: all'Unipol Domus si affrontano il Cagliari di Fabio Pisacane e l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Una sfida salvezza in piena regola, anche se i sardi, dall'alto dei loro 25 punti raccolti (che vale l'attuale 12esimo posto in classifica) sono in una situazione decisamente differente rispetto agli scaligeri, ultimi con 14 lunghezze.
Pisacane sceglie Gaetano ed Esposito dietro a Kilicsoy. Sorpresa Harroui nel centrocampo gialloblu, torna titolare Valentini dopo l'infortunio. Davanti c'è Sarr, con Orban.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Obert; Gaetano, S. Esposito; Kilicsoy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Deiola, Juan Rodriguez, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo
Allenatore: Fabio Pisacane
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Lovric, Serdar, Bradaric, Ebosse, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
Assistenti: Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso), Andrea Zezza (Sez. AIA di Ostia Lido)