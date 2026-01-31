Verona, Zanetti sugli acquisti: "Bowie ci dà soluzioni, Lovric innesto importante"

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni.

Questa gara è giusta per sfruttare la vostra abilità in contropiede?

"Non è sempre la strategia, ma anche le caratteristiche dei nostri giocatori. Andando via Giovane, è arrivato per esempio Bowie che è un giocatore diverso. Non c'è stasera, ma ci sarà da domani, è un giocatore fisico, d'area, con lui possiamo avere qualche soluzione diversa. Avendo avuto questi giocatori fino ad ora abbiamo sfruttato la velocità, spesso".

Harroui come sta? E Serdar?

"Sta bene, nelle ultime due in cui è entrato ha fatto sicuramente meglio di altri che fino ad ora hanno tirato la carretta. Abbiamo Serdar che sappiamo essere a mezzo servizio. Stasera è un'opportunità importante per un giocatore di spessore, di livello per noi. Poi è arrivato Lovric, un acquisto importante per noi: aggregato ieri sera, può avere spazio a gara in corso".

Potreste sentire la pressione dopo le sconfitte di Pisa e Fiorentina?

"L'abbiamo sentita anche la settimana scorsa, ci siamo un po' incartati, bisogna affrontare le gare con coraggio per rimanere in Serie A, abbiamo lavorato su questo. Questa fase è importante per noi, ma ci sono ancora tante partite".