Serie B, partita bloccata a Marassi: Sampdoria e Spezia a riposo sullo 0-0
Poche emozioni nel primo tempo tra Sampdoria e Spezia. A fare la partita sono i padroni di casa, ma il risultato non si sblocca: 0-0 il risultato al 45’.
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Palma; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pafundi, Cherubini; Brunori.
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Adamo, Cassata, Romano, Valoti, Sernicola; Artistico, Di Serio.
Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)
Sabato 31 gennaio 2026
Sampdoria - Spezia 0-0 (in corso)
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza