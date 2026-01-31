Ufficiale
Il Lecce saluta Pierret: ripartirà dalla Ligue 2 francese, il comunicato
Arriva la decisione da parte del Lecce per Belthazar Pierret: il centrocampista lascia la squadra di Eusebio Di Francesco e riparte dalla Ligue 2 francese, dove giocherà per il Red Star.
Questo il comunicato del club giallorosso: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo definitivo, riservandosi la metà del valore di una futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Balthazar Pierret alla Red Star F.C. 1897".
