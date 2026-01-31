TMW Roma al lavoro per Zaragoza: si lavora all'intesa definitiva con il Bayern Monaco

La Roma continua a muoversi in questi ultimi giorni di mercato invernale, che sono decisamente caldi per i giallorossi. Il ds Massara sta guardando ad un innesto sulle corsie laterali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la Roma sta ancora lavorando con il Bayern Monaco in tal senso per trovare l’intesa definitiva per l'arrivo di Bryan Zaragoza.

Il classe 2001, cresciuto tra Club Polideportivo El Ejido e Granada, ha giovato anche tra le fila di Bayern Monaco e Osasuna prima di approdare al Celta Vigo, in prestito. In questa stagione per lui si contano finora 26 presenze, 2 gol e 4 assist.