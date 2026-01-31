Serie B, il Pescara riprende due volte il Mantova: all'Adriatico finisce 2-2
Finisce 2-2 all’Adriatico tra Pescara e Mantova, un risultato che lascia l’amaro in bocca a entrambe ma che, almeno, mantiene viva una flebile speranza. Una partita tesa, ruvida e poco spettacolare, perfettamente in linea con una classifica che vede le due squadre intrappolate nelle ultime posizioni del girone.
Il Mantova parte meglio e zittisce subito il pubblico pescarese con una ripartenza fulminea che mette a nudo le fragilità difensive biancazzurre. Il Pescara incassa il colpo, fatica a costruire gioco, ma riesce comunque a trovare l’1-1 prima dell’intervallo, aggrappandosi all’orgoglio per restare in partita.
Nella ripresa il copione si ripete: nonostante la pressione del Delfino, è ancora il Mantova a colpire per primo e a riportarsi avanti. Sul 1-2 la situazione sembra precipitare per i padroni di casa, sempre più ultimi in classifica e con lo spettro di una nuova sconfitta. Nel finale, però, il Pescara si riversa in avanti in modo disordinato ma determinato: un assalto confuso, fatto più di cuore che di idee, porta al gol del definitivo 2-2.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
Di seguito, invece, la classifica aggiornata fin qui:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Spezia 20*
Bari 20
Mantova 20
Sampdoria 19*
Pescara 15
*una gara in meno