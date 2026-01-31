TMW Lazio, corsa contro il tempo per provare a chiudere Romagnoli all'Al-Sadd, la situazione

Corsa contro il tempo per la Lazio, per provare a chiudere la cessione di Alessio Romagnoli all''Al-Sadd . Dopo l'opposizione tentata dal tecnico Maurizio Sarri, che sembrava aver fatto tramontare la trattativa, in queste ultime ore il club del Qatar sta provando il tutto per tutto per l'offensiva finale. Ricordiamo però che il mercato in Qatar chiuderà questa sera alle 22, ora italiana.

L'Al Sadd aveva alzato l'offerta a 10 milioni più bonus, in rialzo dunque rispetto agli 8+1 proposti inizialmente. La Lazio aveva chiesto una cifra superiore, ma l'Al-Sadd non ha mollato l'osso e le parti stanno ancora trattando.