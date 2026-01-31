Pescara-Mantova 2-2, le pagelle: non basta una doppietta di Ruocco per il successo del Mantova

Risultato finale: Pescara-Mantova 2-2



PESCARA

Desplanches 5 - Non ha mai dato sicurezza al reparto difensivo ed ha avuto colpe nel secondo goal subito

Gravillon 6 - Nonostante l’ammonizione subita ha il merito di aver contribuito all’azione del secondo goal

Brosco 5.5 - Insufficienza dovuta da un cartellino giallo evitabile. Dal 61’ Cappellini 6 - Sufficienza per lui, niente di errato in campo

Bettella 6 - Onesta partita per il difensore che non ha mai creato pericoli difensivi

Oliveri 6 - L’esterno ha contribuito in maniera positiva alle azioni della propria squadra. Dal 79’ Sgarbi - s.v.

Valzania 6.5 - Nel secondo tempo ha preso in mano le redini del centrocampo pescarese

Caligara 7 - Gran goal del centrocampista che poi si è mostrato attivo nelle occasioni offensive della propria squadra. Dal 80’ Brugman - s.v.

Letizia 6.5 - Larga sufficienza per l’esterno che si è mostrato molto attivo

Olzer 6.5 - Il giocatore si è battuto con agonismo durante tutta la partita, pecca l’annullamento del goal da parte del var

Di Nardo 6 - Anche per lui sufficienza raggiunta da una presenza notevole all’interno delle azioni offensive del Pescara. Dal 86’ Okwonkwo - s.v.

Tonin 5 - Poco partecipe nel gioco offensivo ed ha perso anche dei palloni. Dal 61’ Meazzi 7 - Entra in campo con determinazione e riesce a realizzare la rete del pareggio definitivo

Giorgio Gorgone 5.5 - Ha subito l’espulsione per proteste nel secondo tempo e la sua squadra ha mostrato molta fragilità e disorganizzazione difensiva

MANTOVA

Bardi 6 - Partita sufficiente per il portiere biancorosso che non ha molte colpe sui goal subiti ma allo stesso tempo non è mai stato impegnato più di tanto

Paoletti 6 - Partita sufficiente per il difensore

Cella 6 - Insieme al reparto difensivo si è mostrato compatto ed organizzato

Castellini 6 - Sufficienza anche per lui con delle buone chiusure

Radaelli 5.5 - Partita sottotono per l’esterno, complice anche di un’ammonizione

Trimboli 6 - Per lui è stata una partita sufficiente, rendendosi partecipe nelle azioni di fraseggio

Wieser 6 - Buona partita per lui che ha presenziato in maniera attiva in mezzo al campo. Dal 81’ Zuccon - s.v.

Goncalves 6 - Anche se ha subito l’ammonizione, è stato partecipe di svariate azioni offensive e difensive. Dal 73’ Bani 6 - E’ entrato in maniera sufficiente in campo

Marras 6.5 - Più che sufficiente la sua partita, ha creata molte occasioni con dei tiri da fuori area. Dal 81’ Kouda - s.v.

Ruocco 8 - E’ stato il protagonista della partita con una doppietta e con molte iniziative pericolose. Dal 73’ Buso 6 - Ha cercato di spingere offensivamente senza però essere pericoloso

Mensah 6.5 -Si è battuto bene ed è stato l’autore dell’assist per il secondo goal. Dal 64’ Mancuso 6 - Si è battuto senza però mai essere pericoloso

Francesco Modesto 6.5 - L’allenatore dei lombardi ha schierato in maniera sufficiente la squadra in campo che si è mostrata più intraprendente rispetto agli avversari, pecca la non conquista dei tre punti