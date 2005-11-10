Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell'evento di "RCS Sport Industry Talk" a Milano: "Il nostro calcio ha sicuramente bisogno di avere spazi più accoglienti, fare gli stadi è certamente un tema prioritario sul quale bisogna investire e ci sono ritorni importanti. Poi la tua casa diventa molto più accogliente per i tuoi tifosi". In effetti il club granata di recente ha presentato una proposta per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, "per poter prendere l'impianto e anche il nostro centro sportivo Robaldo direttamente per un numero di anni importante".

Un altro punto

Il tema degli investimenti lato partnership con le scommesse. "Da parte del Governo ci dovrebbe essere una certa sensibilità per una serie di attività che in qualche modo vengono fatte e si sostengono su quanto facciamo nel nostro campionato e le nostre partite, ossia il tema delle scommesse, dove sarebbe giusto che noi avessimo una piccola percentuale. Che poi altro non è che un fatturato e un giro d'affari che creiamo direttamente noi".

Il giro delle giovanili e i diritti tv

Il calcio italiano si deve fondare anche sulla creazione dei propri giovani all'interno del club. "Il tema dei vivai è fondamentale, non solo per noi", ha spiegato Cairo. "Io vedo che in Belgio e in Francia hanno puntato molto su questi centri federali, in Italia anche, ma evidentemente meno. Probabilmente è un modus operandi che potrebbe tornarci utile qui". Comunque di idee per ottenere maggiori incassi dalla Serie A ce ne sono, d'altronde "sviluppare i ricavi è fondamentale". E c'è un altro tema caro e non ancora migliorato: "Noi siamo attardati rispetto all'Inghilterra. Il valore dei diritti televisivi è attorno a 1,2 miliardi, loro sono a 4 miliardi tra diritti domestici e internazionali. Anche l'Inghilterra, ciò nonostante, per l'incremento dei costi avuto ha dei problemi economici importantissimi. Per cui forse bene sviluppare i ricavi, come i centri federali e gli stadi, ma un occhio riguardo i costi è importante mettercelo".

Il Torino

Da numero uno del Torino, Cairo è stato interpellato anche sul percorso della squadra con Ignazio Abate in panchina. Specialmente in merito alle recenti parole del ds Gianluca Petrachi: "Lui fa bene il suo mestiere, pungolando e stimolando i nostri senatori e leader. Io vedo che c'è un processo di crescita buono, con dei momenti di accelerazione forte, poi magari qualche intoppo. Ho fiducia in questo progetto, con Gianluca, il nostro mister e i nostri giocatori. Qualcosa di meglio si può fare, ma anche loro vogliono farlo vedere. Anche le loro qualità".

Elezioni FIGC

"Galliani lo conosco da 45 anni, è un amico e persona capacissima. Malagò l'ho appoggiato e lo appoggio perché per me è giusto avere una coerenza di comportamento", ha detto Cairo. "Lo abbiamo appoggiato a maggio, a giugno, a luglio. E lui ha scelto, in solitaria, il ct Mancini che ha dato segnali abbastanza positivi in queste ultime sei partite. Poi è partito il tesseramento, il commissariamento, adesso la nuova elezione. Il calcio non ha bisogno di tutto questo. Però le elezioni arriveranno presto, facciamole, manca meno di un mese. Ma dovremo ripartire velocemente: i temi sul tavolo sono tanti, vanno fatti cambiamenti in maniera veloce. Per dare una spinta nuova al calcio italiano".

Tempo perso finora

Di fatto, con gli ostacoli lungo il percorso di rinascita della FIGC, tra Italia e calcio nostrano, ha subito un arresto eccessivo. Si dovrà attendere fino al 14 dicembre, per le elezioni tra Malagò e Galliani. "Un peccato, eccome. Gli ultimi due mesi e mezzo sono stati buttati. La Nazionale ha dato buoni segnali, ripartiamo da quello. Cerchiamo di fare cose buone, il calcio italiano ha un potenziale notevole. Tanti fondi vengono in Italia perché il calcio qui ha ancora dei livelli di ingresso per chi vuole comprare una squadra molto bassi. Ma con qualità e potenziali notevolissimi".