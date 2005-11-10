Doppio obiettivo in casa Juve per il Venezia: allo stadio Moccagatta c’era sugli spalti il direttore dell’area tecnica arancioneroverde Cristian Molinaro per visionare dal vivo i talenti juventini della Next Gen, impegnati nella gara poi vinta 3-0 contro il Treviso. In particolare, il club lagunare ha messo gli occhi su due dei gioiellini bianconeri, ovvero il centrocampista Augusto Owusu e il terzino Filippo Pagnucco, fa sapere oggi Tuttosport.

Il classe 2006 ha colpito i dirigenti veneziani per la capacità di giostrare in più ruoli, visto che può essere impiegato ottimamente sia come laterale a tutta fascia in una linea di centrocampo a cinque sia come terzino in una difesa a quattro. Oltre al fatto di essere in grado di coprire entrambe le fasce con ottimi risultati. Un jolly utile e prezioso per tutti gli allenatori che hanno avuto a disposizione in questi anni Pagnucco. Il terzino in estate era stato sondato da diversi club di Serie B (Avellino e Catanzaro) per un prestito, ma la Juve aveva bloccato tutto.

Intanto domenica Molinaro ha potuto visionare da vicino pure il centrocampista Owusu, che ad agosto la Juve sembrava intenzionata a mandare a giocare in prestito per fargli fare esperienza in un altro club professionistico. L’infortunio di Khephren Thuram ha poi cambiato i piani della Signora, che ha stoppato la partenza del mediano aggregandolo spesso e volentieri alla Prima Squadra di Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo apprezza parecchio le doti del classe 2005, tanto da averlo fatto debuttare in Europa League nella sfida vinta 5-0 col NEC Nijmegen.