Presentato il progetto-stadio dal Torino, Cairo: "Spinta decisiva per un impianto moderno"

Il progetto-stadio del Torino è finito da lunedì sulla scrivania del sindaco della città Stefano Lo Russo, che ha espresso soddisfazione per la proposta di fattibilità per un piano integrato volto alla riqualificazione, alla valorizzazione e alla gestione dell'Olimpico Grande Torino insieme al centro sportivo Robaldo: "È una bella notizia verso un obiettivo per cui in questi anni abbiamo lavorato molto. Arriva al termine di un lavoro che, come Amministrazione, abbiamo portato avanti con determinazione, e che ci permette di fare un passo avanti verso un obiettivo che ci eravamo posti: creare le condizioni per valorizzare questi luoghi e restituire loro una prospettiva di sviluppo.

Dopo essere riusciti, nel luglio 2025, a superare il vincolo delle ipoteche, la presentazione di questa proposta apre una nuova fase. L’obiettivo è creare le condizioni per una riqualificazione dello stadio, all’interno di un progetto più ampio di città dello sport che comprenda anche gli impianti del Robaldo".

Cairo ringrazia

Il presidente del Torino ha preso la parola, come si legge su gazzetta.it, per esprimere gratitudine nei confronti di Lo Russo: "Con il suo impegno ha reso possibile la presentazione di questo progetto, che al termine dell’iter previsto potrà dare una spinta decisiva alla creazione di un impianto moderno".