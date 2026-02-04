Guida calciomercato di gennaio 2026: acquisti e cessioni, tutti i trasferimenti ufficiali
Il calciomercato invernale 2026 è terminato lunedì sera alle ore 20, adesso è il momento di fare un po' di ordine all'interno dei movimenti effettuati dalle squadre di Serie A nella finestra per i trasferimenti. Di seguito tutti gli affari ufficiali, sia in entrata che in uscita, squadra per squadra.
ATALANTA
Acquisti: Giovanni Bonfanti (D) (Pisa) FP, Simone Panada (C) (Venezia) PRE, Ibrahim Sulemana (C) (Bologna) FP, Giacomo Raspadori (A) (Atlético Madrid) DEF, Ben Godfrey (D) (Sheffield United) FP.
Cessioni: Siren Diao (A) (Mirandés) PRE, Pietro Tornaghi (D) (Ospitaletto) PRE, Ademola Lookman (A) (Atlético Madrid) DEF, Christos Papadopoulos (C) (Genoa) FP, Giovanni Bonfanti (D) (Spezia) PRE, Daniel Maldini (A) (Lazio) PRE, Jacopo Sassi (P) (Avellino) PRE, Simone Panada (C) (Venezia) DEF, Ibrahim Sulemana (C) (Cagliari) PRE, Emmanuel Gyabuaa (C) (Salernitana) DEF, Tommaso Bertini (P) (Arzignano Valchiampo) PRE, Ben Godfrey (D) (Brondby IF) PRE, Iacopo Regonesi (D) (Pro Vercelli) PRE, Matteo Colombo (C) (Pianese) DEF, Jonathan Italeng (A) (Ravenna) PRE, Marco Brescianini (C) (Fiorentina) PRE, Federico Zuccon (C) (Mantova) PRE
BOLOGNA
Acquisti: João Mário (D) (Juventus) PRE, Jesper Karlsson (A) (Aberdeen) FP, Simon Sohm (C) (Fiorentina) PRE, Eivind Helland (D) (Brann) DEF.
Cessioni: Gennaro Anatriello (A) (Lumezzane) PRE, Emil Holm (D) (Juventus) PRE, Tommaso Corazza (D) (Cesena) PRE, Ciro Immobile (A) (Paris) DEF, Giuseppe Battimelli (A) (Trapani) PRE, Jesper Karlsson (A) (Utrecht) PRE, Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE, Francesco Raffaelli (P) (Alcione Milano) PRE, Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) FP, Giovanni Fabbian (C) (Fiorentina) PRE, Riccardo Tonin (A) (Vicenza) DEF, Lorenzo Menegazzo (C) (Foggia) PRE, Naim Byar (C) (Wydad Casablanca) DEF, Riccardo Stivanello (D) (Lumezzane) PRE, Joaquín Sosa (D) (Colo-Colo) PRE.
CAGLIARI
Acquisti: Enoch Mawassa (D) (Nantes) DEF, Mateusz Lesiewicz (P) (Lechia Zielona Gora) DEF, Othniël Raterink (D) (De Graafschap) DEF, Sebastiano Di Paolo (A) (Siracusa) DEF, Francesco Gallea Beidi (D) (Lumezzane) DEF, Agustín Albarracín (A) (Boston River) DEF, Alberto Dossena (D) (Como) PRE, Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) PRE.
Cessioni: Zito Luvumbo (A) (Mallorca) PRE, Sebastiano Luperto (D) (Cremonese) DEF, Nicola Pintus (D) (Cosenza) PRE, Matteo Prati (C) (Torino) PRE, Sebastiano Di Paolo (A) (Siracusa) PRE, Francesco Gallea Beidi (D) (Lumezzane) PRE, Alessandro Di Pardo (C) (Sampdoria) DEF, Nicolò Cavuoti (C) (Bari) PRE, Alessandro Vinciguerra (A) (Monopoli) PRE, Marko Rog (C) SVI, Boris Radunovic (P) (Spezia) PRE.
COMO
Acquisti: Adrian Lahdo (Hammarby) DEF, Andrés Cuenca (D) (Barcelona) DEF, Patrick Cutrone (A) (Parma) FP, Noel Törnqvist (P) (Mjällby) FP.
Cessioni: Tommaso Fumagalli (A) (Reggiana) PRE, Alberto Cerri (A) (Cesena) DEF, Jacopo Simonetta (C) (Siracusa) PRE, Andrés Cuenca (D) (Sporting Gijón) PRE, Fellipe Jack (D) (Catanzaro) PRE, Andréa Le Borgne (C) (Avellino) PRE, Patrick Cutrone (A) (Monza) PRE, Alberto Dossena (D) (Cagliari) PRE, Simone Verdi (A) (Südtirol) DEF, Marco Sala (D) (Avellino) DEF.
CREMONESE
Acquisti: Sebastiano Luperto (D) (Cagliari) DEF, Cristian Bagordo (C) (Empoli) PRE, Morten Thorsby (C) (Genoa) DEF, Youssef Maleh (C) (Lecce) PRE, Milan Djuric (A) (Parma) DEF.
Cessioni: Alessio Raballo (A) (Torino) FP, Andrea Zilio (D) (Cittadella) PRE, Dennis Johnsen (A) (Palermo) DEF, Lorenzo Moretti (D) (Union Brescia) PRE, Gianluca Saro (P) (Cittadella) PRE, Franco Vázquez (C) (Belgrano) DEF, Dachi Lordkipanidze (C) (Carrarese) PRE, Jeremy Sarmiento (A) (Brighton) FP, Mattia Valoti (C) (Spezia) DEF, Manuel De Luca (A) (Modena) PRE, Leonardo Sernicola (D) (Spezia) PRE.
FIORENTINA
Acquisti: Daniele Rugani (D) (Juventus) PRE, Arnis Ademi (D) (Young Boys) DEF, M'bala Nzola (A) (Pisa) FP, Giovanni Fabbian (C) (Bologna) PRE, Jack Harrison (A) (Leeds United) PRE, Marco Brescianini (C) (Atalanta) PRE, Manor Solomon (A) (Tottenham) PRE.
Cessioni: Jacopo Tarantino (A) (Audace Cerignola) PRE, Tommaso Vannucchi (P) (Cosenza) PRE, M'bala Nzola (A) (Sassuolo) PRE, Hans Nicolussi Caviglia (C) (Venezia) FP, Amir Richardson (C) (Copenaghen) PRE, Simon Sohm (C) (Bologna) PRE, Edin Džeko (A) (Schalke 04) DEF, Mattia Viti (D) (Nice) FP, Pablo Marí (D) (Al Hilal) DEF, Dimo Krastev (D) (Spartak Varna) DEF, Tommaso Martinelli (P) (Sampdoria) PRE, Gino Infantino (C) (Argentinos Juniors) PRE.
GENOA
Acquisti: Chec Bebel Doumbia (C) (Team Altamura) DEF, Kevin Meola (C) (Ancona) DEF, Christos Papadopoulos (C) (Atalanta) FP, Amorim (C) (Alverca) DEF, Tommaso Baldanzi (A) (Roma) PRE, Nils Zätterström (D) (Sheffield United) PRE, Justin Bijlow (P) (Feyenoord Rotterdam) DEF.
Cessioni: Chec Bebel Doumbia (C) (Team Altamura) PRE, Morten Thorsby (C) (Cremonese) DEF, Mattia Mendolia (C) (Hellas Verona) PRE, Albert Gronbaek (C) (Stade rennais) FP, Christos Papadopoulos (C) (Levadiakos) DEF, Seydou Fini (A) (Frosinone) PRE, Lorenzo Venturino (A) (Roma) PRE, Edoardo Meconi (D) (Pergolettese) PRE, Tommaso Pittino (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE, Nicolae Stanciu (C) SVI, David Ankeye (A) (Krasava ENY) PRE, Franz Stolz (P) (Grazer) PRE, Valentín Carboni (C) (Inter) FP.
HELLAS VERONA
Acquisti: Andrias Edmundsson (D) (Wisla Plock) DEF, Stefan Mitrovic (A) (Excelsior) FP, Mattia Mendolia (C) (Genoa) PRE, Kieron Bowie (A) (Hibernian) DEF, Sandi Lovric (C) (Udinese) PRE, Pol Lirola (D) (Olympique de Marseille) SVI, Isaac (A) (Atlético Mineiro) DEF, Arthur Borghi (P) (Corinthians) DEF.
Cessioni: Enzo Ebosse (D) (Udinese) FP, Stefan Mitrovic (A) (Asteras Tripolis) PRE, Samuel John Nwachukwu (D) (Arzignano Valchiampo) PRE, Alphadjo Cissè (A) (Milan) DEF, Grigoris Kastanos (C) (Aris Limassol) PRE, Adi Kurti (D) (Ternana) PRE, Giovane (A) (Napoli) DEF, Unai Núñez (D) (Celta Vigo) FP, Alessandro Pavanati (C) (Reggiana) PRE, Elayis Tavsan (A) (Samsunspor) DEF, Yellu Santiago (C) (Alverca) PRE.
INTER
Acquisti: Yanis Massolin (C) (Modena) DEF, Kristjan Asllani (C) (Torino) FP, Franco Carboni (D) (Empoli) FP, Leon Jakirovic (D) (Dinamo Zagabria) DEF, Valentín Carboni (C) (Genoa) FP.
Cessioni: Yanis Massolin (C) (Modena) PRE, Kristjan Asllani (C) (Besiktas) PRE, Franco Carboni (D) (Parma) PRE, Tomás Palacios (D) (Estudiantes) PRE, Giacomo Stabile (D) (Bari) PRE, Giacomo De Pieri (A) (Bari) PRE, Valentín Carboni (C) (Racing Avellaneda) PRE.
JUVENTUS
Acquisti: Emil Holm (D) (Bologna) PRE, Justin Oboavwoduo (A) (Manchester City) DEF, Jeremie Boga (A) (Nice) PRE, Adin Licina (A) (Bayern München) DEF, Douglas Luiz (C) (Nottingham Forest) FP.
Cessioni: Daniele Rugani (D) (Fiorentina) PRE, Pedro Felipe (D) (Sassuolo) PRE, João Mário (D) (Bologna) PRE, Jonas Rouhi (D) (Carrarese) PRE, Adam Boufandar (C) (Pro Vercelli) DEF, Clemente Perotti (C) (Pro Vercelli) DEF, Douglas Luiz (C) (Aston Villa) PRE, Adam Sosna (A) (Reggiana) PRE, Valdes Ngana (C) (Rapperswil-Jona) PRE, Alessandro Bassino (D) (Audace Cerignola) PRE, Alessio Vacca (A) (Dolomiti Bellunesi) PRE, Silvano Biggi (A) (Pineto) DEF, Riccardo Turicchia (D) (Virtus Entella) DEF.
LAZIO
Acquisti: Adrian Przyborek (C) (Pogoń Szczecin) DEF, Edoardo Motta (P) (Reggiana) DEF, Daniel Maldini (A) (Atalanta) PRE, Kenneth Taylor (C) (Ajax) DEF, Petar Ratkov (A) (Red Bull Salzburg) DEF.
Cessioni: Matias Vecino (C) (Celta Vigo) DEF, Pietro Pinelli (C) (Reggiana) PRE, Christos Mandas (P) (Bournemouth) PRE, Marcos Antônio (C) (San Paolo) DEF, Dimitrije Kamenovic (D) (Lokomotiva Zagreb) DEF, Diego González (A) (Atlas) DEF, Leonardo Di Tommaso (C) (Audace Cerignola) PRE, Mattéo Guendouzi (C) (Fenerbahçe) DEF, Valentín Castellanos (A) (West Ham) DEF.
LECCE
Acquisti: Jarne Flies (C) (Anderlecht) PRE, Bertram Skovgaard (A) (AaB) PRE, Walid Cheddira (A) (Napoli) PRE, Oumar Ngom (C) (Estrela Amadora) DEF, Sadik Fofana (D) (Grazer) DEF, Omri Gandelman (C) (Gent) DEF, Wiktor Staszak (C) (Wisla Cracovia) PRE.
Cessioni: Tete Morente (A) (Elche) SVI, Marco Delle Monache (A) (Potenza) PRE, Christ-Owen Kouassi (D) (Stade Lavallois) PRE, Frédéric Guilbert (D) (Nantes) SVI, Balthazar Pierret (C) (Red Star) DEF, Youssef Maleh (C) (Cremonese) PRE, Henri Salomaa (A) (Inter Turku) DEF, Marlon Ubani (D) (Cavese) PRE, Eetu Mömmö (A) (SJK Seinäjoki) DEF, Hamza Rafia (C) (Espérance Sportive de Tunis) DEF.
MILAN
Acquisti: Magnus Dalpiaz (D) (Bayern München) PRE, Yahya Idrissi (C) (Chelsea) DEF, Alphadjo Cissè (A) (Hellas Verona) DEF, Jacopo Sardo (C) (Monza) DEF, Niclas Füllkrug (A) (West Ham) PRE.
Cessioni: Alphadjo Cissè (A) (Catanzaro) PRE, Andrei Coubiș (D) (Sampdoria) DEF, Kevin Zeroli (C) (Juve Stabia) PRE.
NAPOLI
Acquisti: Milton Pereyra (Boca Juniors) SVI, Alisson Santos (A) (Sporting Lisbona) PRE, Cyril Ngonge (A) (Torino) FP, Giovane (A) (Hellas Verona) DEF, Walid Cheddira (A) (Sassuolo) FP.
Cessioni: Lorenzo Sgarbi (A) (Avellino) PRE, Giuseppe Ambrosino (A) (Modena) PRE, Luca Marianucci (D) (Torino) PRE, Cyril Ngonge (A) (Espanyol) PRE, Coli Saco (C) (Casertana) PRE, Antonio Cioffi (A) (Latina) PRE, Noa Lang (A) (Galatasaray) PRE, Lorenzo Lucca (A) (Nottingham Forest) PRE, Walid Cheddira (A) (Lecce) PRE.
PARMA
Acquisti: Gabriel Strefezza (C) (Olympiakos) PRE, Ryan Hartley (D) (Los Angeles Galaxy) DEF, Nesta Elphege (A) (Grenoble) DEF, Franco Carboni (D) (Inter) PRE, Hans Nicolussi Caviglia (C) (Venezia) PRE.
Cessioni: Patrick Cutrone (A) (Como) FP, Milan Djuric (A) (Cremonese) DEF, Rachid Kouda (C) (Mantova) PRE, Vicente Guaita (P) SVI, Nicolas Trabucchi (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE, Mathias Lovik (D) (Trabzonspor) DEF, Hernani (C) (Monza) DEF, Tjas Begic (A) (Sampdoria) PRE.
PISA
Acquisti: Samuel Iling Junior (A) (Aston Villa) PRE, Filip Stojilkovic (A) (Cracovia) DEF, Felipe Loyola (C) (Independiente) PRE, Rosen Bozhinov (D) (Royal Antwerp) DEF, Rafiu Durosinmi (A) (Viktoria Plzen) DEF.
Cessioni: Motiejus Sapola (D) (Pontedera) DEF, Louis Buffon (A) (Pontedera) PRE, Mateus Lusuardi (D) (Reggiana) PRE, Mert Durmush (A) (Vis Pesaro) PRE, M'bala Nzola (A) (Fiorentina) FP, Giovanni Bonfanti (D) (Atalanta) FP, Elia Giani (A) (Carpi) PRE, Tomás Esteves (D) (Bari) PRE, Adrian Raychev (A) (Pontedera) PRE, Jeremy Mbambi (D) (Pontedera) PRE, Ante Vukovic (P) (Mantova) PRE, Giacomo Maucci (C) (Ospitaletto) PRE, Alessandro Arena (A) (Arezzo) PRE.
ROMA
Acquisti: Bryan Zaragoza (A) (Bayern München) PRE, Lorenzo Venturino (A) (Genoa) PRE, Donyell Malen (A) (Aston Villa) PRE, Robinio Vaz (A) (Olympique de Marseille) DEF.
Cessioni: Buba Sangaré (D) (Elche) PRE, Tommaso Baldanzi (A) (Genoa) PRE, Edoardo Bove (C) (Watford) SVI, Leon Bailey (A) (Aston Villa) FP, Alessandro Romano (C) (Spezia) PRE, Filippo Reale (D) (Avellino) PRE.
SASSUOLO
Acquisti: Darryl Bakola (Olympique de Marseille) DEF, Ulisses Garcia (Olympique de Marseille) PRE, Pedro Felipe (D) (Juventus) PRE, M'bala Nzola (A) (Fiorentina) PRE.
Cessioni: Flavio Russo (A) (Pescara) PRE, Nicholas Pierini (A) (Sampdoria) DEF, Borna Knezovic (C) (Trapani) PRE, Cas Odenthal (D) (Bari) PRE, Laurs Skjellerup (A) (Spezia) PRE, Yeferson Paz (D) (Reggiana) PRE, Alessandro Russo (P) (Audace Cerignola) PRE, Walid Cheddira (A) (Napoli) FP.
TORINO
Acquisti: Alessio Raballo (A) (Cremonese) FP, Sandro Nascimento (C) (Sporting Lisbona) DEF, Enzo Ebosse (D) (Udinese) PRE, Keyon Ewurum (C) (Valletta) PRE, Sandro Kulenović (A) (Dinamo Zagabria) PRE, Luca Marianucci (D) (Napoli) PRE, Matteo Prati (C) (Cagliari) PRE, Rafa Obrador (D) (Benfica) PRE, Daniel Tonica (D) (Legnago Salus) DEF, Feder Rivas (D) (Atlético Nacional) DEF.
Cessioni: Alessio Raballo (A) (Empoli) PRE, Adam Masina (D) SVI, Ali Dembélé (D) (Mantova) PRE, Cyril Ngonge (A) (Napoli) FP, Kristjan Asllani (C) (Inter) FP, Gioacchino Barranco (D) (Vis Pesaro) PRE, Senan Mullen (C) (Bohemian) PRE, Mihai Popa (P) (Cluj) DEF, Côme Bianay Balcot (D) (Mantova) PRE, Francesco Dell'aquila (A) (Pontedera) PRE.
UDINESE
Acquisti: Enzo Ebosse (D) (Hellas Verona) FP, Branimir Mlacic (D) (Hajduk Split) DEF, Gonçalo Esteves (D) (Alverca) FP, Damián Pizarro (A) (Le Havre) FP, Juan Arizala (D) (Independiente Medellín) DEF, Brenner (A) (Cincinnati) FP.
Cessioni: Leonardo Buta (D) (Rio Ave) PRE, Rui Modesto (C) (Palermo) PRE, Saba Goglichidze (D) (Watford) PRE, Marco Ballarini (C) SVI, Enzo Ebosse (D) (Torino) PRE, Sandi Lovric (C) (Hellas Verona) PRE, Gonçalo Esteves (D) (Catanzaro) DEF, Brenner (A) (Vasco da Gama) DEF, Damián Pizarro (A) (Racing Avellaneda) PRE, Iker Bravo (A) (Las Palmas) PRE, Matteo Palma (D) (Sampdoria) PRE.
