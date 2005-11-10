È ancora troppo presto per fare le carte al rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter. Il turco vuole dare priorità ai nerazzurri perché sta benissimo all'Inter e, in ogni caso, guadagna discretamente: 6,5 milioni di euro a stagione. Difficile, almeno a 33 anni - da compiere il prossimo 8 febbraio - trovare di meglio. Ma la speranza è quella di non tagliarsi troppo l'ingaggio.

Non c'è ancora l'offerta

Se è vero che, come per altri, ci sono contatti preliminari per il prolungamento, dall'altra non ci sono novità sostanziali. L'idea dell'Inter è quella di offrire un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus, che saranno una larga parte per arrivare intorno ai 6,5. Rendimento collettivo e anche individuale, basato sulle presenze e sulle vittorie.

Quattro squadre oltre all'Inter

In caso non dovesse esserci un accordo - anche perché l'Inter sta abbassando praticamente tutti gli stipendi degli ultratrentenni - ecco che ci sono diversi club che seguono Calhanoglu. Il primo è il Galatasaray che, almeno come ingaggio, può proporre cifre davvero importanti. Non solo: la Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo in una sorta di operazione Pirlo, con le dovute distanze fra i due, ma anche il Como oppure il Tottenham. Insomma, Calhanoglu non rimarrà a piedi, ma dà priorità all'Inter.