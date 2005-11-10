Meno fuorigioco, ma non necessariamente più gol. È il risultato della sperimentazione condotta in Canada sulla nuova interpretazione della regola proposta da Arsène Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA. Un esperimento che rischia di concludersi senza modifiche al regolamento internazionale: i comitati consultivi dell'IFAB, l'organismo che stabilisce le regole del calcio, sarebbero infatti orientati a bocciare la proposta. Il motivo è soprattutto tattico: le squadre hanno trovato il modo di adattarsi alla novità, riducendone gli effetti sul gioco offensivo.

Come cambierebbe il fuorigioco e perché la nuova regola non convince

Attualmente un calciatore può essere considerato in posizione di fuorigioco anche quando soltanto una parte del corpo con cui è possibile segnare si trova oltre il penultimo avversario. La modifica immaginata da Wenger ribalterebbe il principio: per essere in posizione irregolare, l'attaccante dovrebbe trovarsi completamente oltre il difendente, senza alcuna sovrapposizione tra le parti del corpo rilevanti. Una differenza sostanziale, che nelle intenzioni avrebbe dovuto concedere un vantaggio agli attaccanti e favorire un maggior numero di reti. I risultati della Canadian Premier League, però, raccontano altro. Nell'analisi relativa a 108 incontri, le segnalazioni di fuorigioco sono diminuite del 54%, ma le linee difensive si sono abbassate mediamente tra uno e tre metri. Gli attaccanti, invece, non hanno modificato in misura significativa la propria posizione. In pratica, le squadre hanno preferito concedere meno profondità agli avversari, limitando le conseguenze della nuova interpretazione.

Il dato più significativo riguarda le reti: appena 13 gol sono stati segnati da calciatori che sarebbero stati giudicati in fuorigioco con il regolamento attuale. Un incremento troppo contenuto per giustificare una modifica così importante. Secondo quanto riportato dal Times, anche lo stesso Wenger non sarebbe rimasto particolarmente convinto dalla sperimentazione. Il problema, del resto, non riguarda soltanto il numero dei gol: modificare il fuorigioco significa intervenire su uno degli elementi che maggiormente condizionano le scelte degli allenatori, dall'altezza della difesa alla gestione degli spazi.

Il futuro del fuorigioco: possibile una soluzione alternativa

La proposta non è ancora stata definitivamente accantonata. L'IFAB dovrà valutare le indicazioni dei propri comitati prima di prendere una decisione, mentre resta possibile una nuova sperimentazione con criteri differenti. Una delle ipotesi prevede di considerare soltanto il busto dei calciatori per stabilire la posizione di fuorigioco, escludendo quindi piedi e gambe. Nel frattempo, l'introduzione del fuorigioco semiautomatico ha già modificato le modalità di rilevazione delle posizioni irregolari, rendendo più rapide e precise le verifiche. Il prossimo passaggio istituzionale sarà la riunione annuale dell'IFAB nella primavera del 2027: per approvare una modifica regolamentare serviranno almeno sei voti favorevoli sugli otto disponibili.