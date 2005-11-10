Lecce al lavoro in vista della prossima sfida di campionato con la Lazio. La formazione giallorossa si è allenata questa mattina al Centro Sportivo di Martignano, dove Eusebio Di Francesco ha diretto una seduta dedicata alla preparazione della trasferta di Roma. Il programma ha previsto una prima fase di attivazione tecnica, seguita da lavoro per reparti ed esercitazioni individuali, con particolare attenzione alle conclusioni in porta.

Lecce, le ultime dall'allenamento: assenti Ilic e Pierotti

Non hanno preso parte alla seduta Ilic e Pierotti, mentre Monteiro e Berisha hanno svolto un programma di lavoro personalizzato. Quattro giocatori, dunque, non si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo. Indicazioni più positive arrivano invece dai calciatori reduci dagli impegni internazionali: Fofana, Gandelman, Ngom e Tiago Gabriel sono tornati a disposizione dell'allenatore dopo aver risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

All'appello manca ancora Gaspar, il cui rientro a Lecce è previsto nelle prossime ore. Per la squadra di Di Francesco il programma prevede un'ultima seduta di rifinitura domani mattina, sempre al Centro Sportivo di Martignano. Al termine dell'allenamento, i giallorossi partiranno alla volta di Roma per la gara con la Lazio.