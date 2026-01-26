Camarda da risolvere, un ultimo guizzo di Corvino? L'ultima settimana di mercato del Lecce

Quando il calciomercato è aperto da una società capace di tirare fuori conigli dal cilindro come il Lecce, è lecito aspettarsi di tutto, quantomeno un ultimo guizzo. Proviamo dunque a capire cosa potrebbe riservare l'ultima settimana di apertura della finestra di trattative invernali per la società salentina.

Qualcosa, in realtà, il Lecce lo ha già fatto. Con Camarda in forte bilico e potrebbe veder risolto in anticipo il proprio prestito dal Milan, seppure nelle ultime ore siano emerse notizie in senso contrario. Corvino si è comunque già assicurato un rimpiazzo per l'attacco, avendo riunito Cheddira con Di Francesco dopo l'avventura dei due al Sassuolo. E poi tanti calciatori portati in Serie A da sconosciuti ma pronti a far ricordare il proprio nome: dall'Estrela Amadora è arrivato il quarto acquisto in due anni, con Ngom che segue le orme di Gaspar, Veiga e Tiago Gabriel. A proposito di quest'ultimo, sembra che il momento dell'addio a peso d'oro sia da rimandare almeno a fine stagione.

E poi ancora a Lecce sono arrivati Gandleman e Fofana come rinforzi per il centrocampo, rispettivamente dal Gent in Belgio e dal Grazer in Austria. È in arrivo invece dalla Danimarca, per ora solo per la Primavera, un nuovo attaccante che risponde al nome di Bertram Skovgaard. Non lo conoscete? Un classico, se si parla del Lecce. Il rischio è poi, con certi nomi, di sentirli riecheggiare a lungo.

ACQUISTI

Walid Cheddira (A) (Napoli) PRE

Oumar Ngom (C) (Estrela Amadora) DEF

Sadik Fofana (D) (Grazer) DEF

Omri Gandelman (C) (Gent) DEF

Wiktor Staszak (C) (Wisla Cracovia) PRE

CESSIONI

Eetu Mömmö (A) (SJK Seinäjoki) DEF

Frédéric Guilbert (D) SVI

Hamza Rafia (C) (Espérance Sportive de Tunis) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato