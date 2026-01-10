Domani Lecce-Parma, i convocati di Cuesta: out Lovik, torna Benedyczak
Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani alle 12.30 contro il Lecce, snodo importantissimo per la corsa salvezza. Assente Lovik per un piccolo fastidio muscolare, torna in gruppo Benedyczak. Questo l'elenco completo:
Portieri: Corvi, Guaita, Rinaldi.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Cutrone, Djurić, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino.
