Caprile e l'azzurro: "Penso a fare bene con il Cagliari. Conta che Gigio stia bene"

Il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 nel match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A.

Un paio di interventi da grande portiere.

"Risultato di squadra, la voglia di non prendere gol ce l'abbiamo da inizio anno e va bene così".

Giulini nel pre partita ha detto che devi andare in Nazionale.

"Il deve non esiste in niente nella vita: tutti si devono guadagnare tutto e io devo pensare solo a giocare bene con il Cagliari. Conta che l'Italia abbia fatto bene e che Gigio stia bene".