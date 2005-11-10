Caprile e l'azzurro: "Penso a fare bene con il Cagliari. Conta che Gigio stia bene"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:58Serie A
autore Paolo Lora Lamia
11.10.2026 23:58Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 nel match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A.
Un paio di interventi da grande portiere.
"Risultato di squadra, la voglia di non prendere gol ce l'abbiamo da inizio anno e va bene così".
Giulini nel pre partita ha detto che devi andare in Nazionale.
"Il deve non esiste in niente nella vita: tutti si devono guadagnare tutto e io devo pensare solo a giocare bene con il Cagliari. Conta che l'Italia abbia fatto bene e che Gigio stia bene".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:04 Serie A
Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"
Ieri
23:52 Serie A
Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"