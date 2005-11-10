Hellas Verona, l'amarezza di Baroni: “Il Modena ha meritato"

Il match del "Braglia" lascia scorie pesanti in casa Hellas Verona. Sconfitti per 3-2 in rimonta dal Modena allo scadere, gli scaligeri finiscono sul banco degli imputati al termine di un secondo tempo da incubo, segnato dal rosso a Edmundsson e dal decisivo passo falso finale.

Nella sala stampa dell'impianto emiliano, mister Marco Baroni non cerca alibi e analizza con crudo realismo la prestazione dei suoi: un'analisi lucida, a tratti severa, che parte dal riconoscimento dei meriti avversari per arrivare alle molteplici lacune da colmare al più presto.

Baroni esordisce senza mezze misure, ammettendo la superiorità della compagine guidata da Galloppa: “Tutte le sconfitte sono brutte. Questa sera loro hanno meritato, facendo meglio di noi. Abbiamo commesso degli errori in tutte le situazioni e dobbiamo migliorare subito l’atteggiamento. Abbiamo sofferto la loro pressione e ci hanno portato a fare una partita dove sono emersi i nostri difetti, sui quali io in primis devo lavorare. Non siamo stati in grado di portare quella pressione che di solito facciamo.”, come riporta Hellas Live.

Un'autocritica netta che mette a nudo le difficoltà tattiche e caratteriali riscontrate contro i canarini, capaci di imbrigliare la manovra veronese e di sfruttare le fragilità della difesa avversaria, soprattutto nell'arginare le giocate di un Caso in giornata di grazia: “A Modena abbiamo commesso errori di lettura, pur conoscendo le caratteristiche di giocatori come Caso che questa sera ha messo palloni importanti.”

L'invito finale di Baroni all'ambiente e allo spogliatoio è un richiamo all'umiltà e allo spirito di sacrificio, indispensabili per rialzare la testa in un campionato cadetto spietato e livellato: “Non guardo il nome e il blasone della squadra, quelli non contano niente. La cosa certa è che noi dobbiamo lavorare tanto, ma tanto tanto tanto.”