Serie A, la classifica aggiornata: la Juve non accorcia, Cagliari ancora quarta forza
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Simone Lorini
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ieri alle 22:46Serie A
autore Simone Lorini
11.10.2026 22:46Serie A
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Il Cagliari si conferma quarta forza del campionato con il pareggio interno contro la Juventus, che manca così l'opportunità di accorciare sulle prime in classifica, Cagliari compreso. Di seguito la graduatoria aggiornata, in attesa delle restanti gare del sesto turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 16 (6 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Como 11 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
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