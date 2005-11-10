Spalletti accusa Mina, Rocchi: "Senza personalità, il rischio è sprecare le ammonizioni"

L’ex arbitro e designatore Gianluca Rocchi, ora opinionista di DAZN, ha parlato dagli studi dell’emittente dicendo la sua su due temi lasciati in eredità da Cagliari-Juventus, partendo dalle accuse di Spalletti a Yerry Mina di giocare sporco, con tanto di scena a fine primo tempo: “Mina è un grande leader, sa stare in campo e ha la capacità nel muoversi in certi atteggiamenti, anche se non deve mai passare il limite. Non mi sembra comunque di aver visto episodi gravi, in questi casi l’arbitro deve usare la personalità o rischi di sprecare le ammonizioni. Marcenaro mi pare sia stato bravo”.

L'espulsione di Spalletti e Pisacane

Quindi a Rocchi è stato chiesto di esprimersi anche sul battibecco finale tra i due allenatori Spalletti e Pisacane, che ha portato all’espulsione di entrambi: “Spalletti sa far giocare bene le sue squadre, ha avuto comportamenti sempre molto diretti, da toscano come me: come ogni allenatore e uomo di calcio, nei minuti finali e senza risultato, è normale che abbia della tensione. Credo che le espulsioni sua e di Pisacane siano giuste, non hanno avuto un atteggiamento positivo. L’importante è che sia stato preso lo stesso provvedimento, perché hanno avuto lo stesso atteggiamento”.