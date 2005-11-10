Il Gallo canta ancora. Belotti riprende da dove aveva lasciato e trascina il Modena

Tre gare giocate dal momento del suo arrivo, 94 minuti totali giocati, ma Andrea 'Gallo' Belotti ha già messo il suo marchio su questo torneo di Serie B, ripreso dopo la lunga sosta dalla 6ª giornata. Che lo ha visto andare nuovamente in gol, per tre punti pesantissimi consegnati al suo Modena nella sfida serale vinta contro l'Hellas Verona.

Si riparte... da dove si era lasciato.

L'esordio con la maglia dei canarini, per l'attaccante, è arrivato nel match contro il SudTirol, del 12 settembre, e poco è bastato anche per il primo gol, arrivato una settimana dopo, il 20 settembre, nel match vinto contro l'Empoli: i toscani erano passati in vantaggio, ma l'ingresso in campo di Belotti aveva cambiato il volto del match. Sua, infatti, la rete del pareggio, che ha sbloccato la squadra emiliana per la conquista dei tre punti. Arrivati in rimonta anche quest'oggi, nella gara contro la prima citata formazione veneta: si tornava in campo dopo la lunga sosta, che evidentemente ha giovato e non poco a Belotti. Che stavolta ha segnato il gol della vittoria, quando il cronometro segnava il quinto minuto di recupero della ripresa.

Un gol che vale il terzo posto.

Con la vittoria odierna, il Modena si è portato al terzo posto della classifica, a soli tre punti deal Palermo capolista. Nessuno ha mai dubitato che i canarini avrebbero lottato per i piani alti della classifica, e chissà che non siano poi l'outsider della stagione. Ricalcando un po' le orme del Frosinone della passata stagione.