Cagliari in campo a Como, L'Unione Sarda celebra anche Caprile: "Si veste d’azzurro"
Sfida insidiosa per il Cagliari. Questo pomeriggio la squadra di Pisacane scenderà in campo al "Sinigaglia" per sfidare il Como di Cesc Fabregas in un match importante per conquistare punti per la salvezza. Nel frattempo è arrivata la bella notizia della convocazione di Elia Caprile in Nazionale. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Cagliari, il Como nel mirino. E Caprile si veste d’azzurro".
