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Roma, nuova idea per l'attacco dalla Premier League: apprezzato il profilo di Kevin

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 11:45Serie A
13.11.2026 11:45Serie A
Fonti preferite
Il pallino di Gasperini e della dirigenza giallorossa si chiama Endrick, che però ancora non ha ricevuto l'ok di Mourinho a lasciare Madrid.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma si sta muovendo con la mente in direzione del calciomercato di gennaio e sfoglia la margherita dei profili per rinforzare le fasce dell'attacco. Partendo sempre dalla richiesta di Gasperini alla sua società in vista della finestra dei trasferimenti d'inverno: un nuovo attaccante, magari anche due.

Mourinho non ha ancora 'liberato' Endrick

Il sogno della Roma e di Gasperini continua a chiamarsi Endrick, ricorda l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, ma il via libera di Mourinho perché il Real Madrid possa liberarsene già a gennaio, non è ancora arrivato.

Le alternative inglesi, Kevin e Gynoe-Bittens

Ecco che dunque la dirigenza capitolina continua alla caccia delle idee alternative. E una di questa conduce al profilo del brasiliano Kevin, già apprezzato da Gasp quando giocava allo Shakhtar Donetsk e senza lo spazio che vorrebbe al Fulham. Pagato 40 milioni di euro un anno e qualche mese fa, oggi potrebbe lasciare la Premier League anche in prestito. Un po' come Jamie Bynoe-Gittens del Chelsea.

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