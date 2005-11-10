Novità Bologna: Casale ha rinnovato, accordo fino al 2029 e ingaggio spalmato

Ieri Nicolò Casale ha prolungato il contratto con il Bologna. Dopo aver lasciato intravedere il suo talento tra Verona e Lazio, il difensore 28enne in rossoblù non è riuscito a ritrovare la stessa continuità, anche per via di diverse prestazioni deludenti. Un’esperienza complicata che sembrava portare ad una separazione in estate, visto l’interesse dell’Aris Salonicco, invece il futuro del giocatore si è totalmente ribaltato.

Una novità

Secondo quanto rivelato dal Quotidiano Sportivo, edizione Bologna, nemmeno 24 ore fa l'ex Lazio ha firmato il suo nuovo accordo con il club di Joey Saputo di un'ulteriore stagione, vale a dire fino all'estate del 2029. Questo per "spalmare" lo stipendio lungo tre anni delle due stagioni residue - al momento dovrebbe percepire 1,85 milioni di euro lordi.

Dallinga fa crac

Nel corso dell'amichevole di ieri tra Colonia e la squadra B del club tedesco, Thijs Dallinga si è gravemente infortunato: rottura del crociato, diagnosticata nella giornata di ieri, a seguito di un contrasto di gioco che lo ha fatto finire a terra. Il centravanti olandese, in prestito nella società di Bundesliga, dovrà affrontare ora un lungo periodo di riabilitazione circoscritto agli 8 mesi di stop.