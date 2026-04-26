Oggi Milan-Juventus, i convocati di Spalletti: tornano a disposizione Perin e Vlahovic
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La Juventus ha comunicato l'elenco dei 23 calciatori che prenderanno parte alla partita contro il Milan di questa sera. Rispetto alla gara contro il Bologna tornano Perin e Vlahovic, che hanno recuperato dai rispettivi problemi. Una buona notizia per Luciano Spalletti, che quindi a gara in corso potrebbe giocarsi la carta dell'attaccante serbo. Di seguito la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
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