Napoli, Lobotka è la regia del futuro: idea un biennale, il centrocampista può rimanere

E' l'uomo d'ordine in mezzo al campo. Colui che gestisce il gioco del Napoli. L'importanza di Stanislav Lobotka nell'economia del gioco della formazione di Antonio Conte è davvero tanta. Faro della mediana azzurra, è da sempre uno dei pezzi pregiati e più ambiti ogni qualvolta si avvicina il calciomercato. A maggior ragione adesso che il contratto del giocatore andrà in scadenza nel 2027 con diverse società che sono pronte a combattere pur di avere a disposizione fra le loro fila il calciatore slovacco.

Adesso però la sua permanenza non è da escludere per nulla. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club avrebbe proposto un rinnovo fino al 2029, quindi biennale, per un giocatore sicuramente fondamentale nella costruzione del gioco e nella rottura dell'azione avversaria. Le parti sono pronte a valutare ogni aspetto, i pro e i contro ma non esistono né muri né paletti imprescindibili.

Nella stagione in corso, Lobotka ha vestito la maglia azzurra in 37 occasioni fra le varie competizioni nonostante qualche piccolo problema di natura muscolare. Decisivo contro il Sassuolo (vittoria per 1-0 fra le mura amiche) con un suo gol, l’unico realizzato in campionato mentre contro il Pisa al "Maradona" ha realizzato un assist.