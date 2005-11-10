Cassano su Cisse: "Non è un titolare da Milan. In futuro può essere una plusvalenza"

Non usa mezzi termini, come di consueto, Antonio Cassano. In occasione dell'ultima puntata del programma "Viva El Futbol", l'ex attaccante di Sampdoria, Milan e Inter - tra le altre - ha preso parola per commentare il percorso di Alphadjo Cisse fino a questo momento. Il trequartista italiano e classe 2006 ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione e arriva da una tripletta in Europa League forgiata contro il Salisburgo. In Serie A, invece, conta due reti e di recente starebbe risentendo del poco spazio a causa di un Diego Moreira ormai sbocciato in rossonero.

Il primo pensiero

"Per i ragazzi che poi vengono fuori sono sempre contento, ha fatto la gavetta, da Catanzaro trovarsi a giocare a San Siro da titolare e giocare e segnare è tanta roba", ha esordito FantAntonio. "Come prospettiva va bene per la crescita di questo Milan. Ma non mi accontento di questo Milan. Cisse non lo vedo come mezza punta di sinistra: può dare un ricambio, ma il Milan è abituato ad altro", ha sottolineato. "Non lo voglio criticare, sta facendo bene, ma in futuro penso possa essere una plusvalenza per il Milan".

Questione di livello

Cassano poi aggiunge alla sua riflessione: "Non penso che questo ragazzo possa arrivare ai vari Musiala, Yamal. Non è assolutamente un titolare del Milan. Il Milan per vincere deve prendere i campioni, io non penso possa arrivare ad esserlo. Il Milan deve prendere altro, nel Milan futuro che deve vincere, secondo me, non c’entra niente".