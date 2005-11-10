Braschi: "Dispiace non aver avuto una chance con la Fiorentina. Futuro? Mi vedo viola"

Riccardo Braschi, attaccante che la Fiorentina ha ceduto in estate al Thun mantenendo comunque il diritto di riacquisto per i prossimi 2 anni, ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola, parlando così del suo trasferimento in Svizzera: "È un passaggio fondamentale della mia carriera, anche per cambiare status e non essere più considerato dagli altri un ragazzino: io non mi sono mai sentito tale. Più che un rimpianto, mi resta il dispiacere di non aver avuto una possibilità. Credo in me stesso e so quello che posso dare. A maggior ragione, per quanto tengo a questa maglia, ero convinto di poter offrire qualcosa in più, qualcosa che soltanto chi sente davvero questo legame riesce a tirare fuori. Detto questo, capisco la visione della società e la rispetto".

Molti la volevano in campo sul finale della scorsa stagione.

"Se ci penso, ancora non mi sembra vero. Vedere i social pieni della mia immagine mi faceva sorridere. Ma ciò che mi rende davvero orgoglioso, ripensandoci, è l’affetto e il calore che i tifosi mi hanno dimostrato. Non mi dovevano niente, eppure mi hanno trasmesso quell’amore che avevo sempre sognato di ricevere da loro".

Segue ancora la Fiorentina?

"La seguo sempre e sono costantemente informato. Anche quest’anno le cose sono partite male, ma rispetto alla stagione scorsa c’è stato un cambio rapido in panchina. Credo sia stato positivo, perché ha dato al mister la possibilità di riprendere il lavoro prima che la situazione degenerasse. Sono convinto che la squadra risalirà la classifica, come l’anno scorso, e che stavolta lo farà anche più velocemente".

Si vede ancora al Franchi e se sì in che veste, da avversario o con i viola?

"Mi immagino con la maglia della Fiorentina. E, come ho già detto, cercherò di fare in modo che accada".