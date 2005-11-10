Cristian Chivu non può certo essere entusiasta dell'utilizzo dei suoi 4 azzurri da parte di Roberto Mancini: Barella, Bastoni, Dimarco e Francesco Pio Esposito sono tornati senza infortuni e questo è quello che conta di più, ma il ct li ha spremuti a fondo per le due sfide di Nations contro Francia e Belgio. D'altronde la Nazionale del blocco Inter non ne può certo fare a meno, specie di quel numero 9 che mancava dai tempi di Christian Vieri, un altro nerazzurro. 3 gol e un ruolo da leader conclamato della squadra azzurra, per il centravanti sicuramente una bella dose di fatica ma altrettanta autostima nel serbatoio dopo le grandi prove in Nazionale.

Settimana positiva anche per Petar Sucic, in gol con la maglia della Croazia, e per Carlos Augusto, che finalmente ritrova la maglia del Brasile a un anno dall'ultima volta, cogliendo la quinta presenze in verdeoro della sua carriera nella sconfitta di misura contro il Giappone. Chi sicuramente non può sorridere per quanto accaduto durante la sosta è Manuel Akanji: per il difensore svizzero si parla di affaticamento muscolare che lo mette a rischio per l'Atalanta, mentre Djed Spence ha saltato la prima gara dell'Inghilterra ma si è ristabilito in tempo per la seconda, scendendo in campo per 7 minuti durante il supermatch contro la Spagna.

INTER (11 convocati)

Nicolò Barella (Italia) - 180 minuti

Alessandro Bastoni (Italia) - 180 minuti

Federico Dimarco (Italia) - 73 minuti, 1 assist

Francesco Pio Esposito (Italia) - 180 minuti, 3 GOL

Carlos Augusto (Brasile) - 90 minuti

Petar Sucic (Croazia) - 159 minuti, 1 GOL

Andy Diouf (Francia) - 103 minuti

Djed Spence (Inghilterra) - 7 minuti

Piotr Zielinski (Polonia) - 81 minuti

Manuel Akanji (Svizzera) - 90 minuti

Hakan Calhanoglu (Turchia) - 113 minuti