TMW Udinese, nel mirino c'è anche un attaccante russo: sondaggio per Vorobyov della Lokomotiv

L'Udinese guarda all'estero per rinforzare il reparto offensivo in vista della sessione invernale del calciomercato (il 2 gennaio il via ufficiale all'apertura, ndr). Secondo quanto riaccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club friulano - pur avendo priorità verso altri reparti - ha sondato anche un profilo per l'attacco: si tratta del russo Dmitriy Vorobyov, classe 1997, attualmente in forza alla Lokomotiv Mosca.

Vorobyov è reduce da una prima parte di stagione positiva: per lui 8 gol e 3 assist in 15 presenze complessive, numeri che ne hanno rilanciato il nome dell'attaccante anche in chiave mercato, dove il giocatore ha riscosso interesse fuori dalla Premier Liga Russa. Vorobyov è legato al club moscovita da un contratto valido fino al 2027. Al momento l'Udinese ha effettuato un sondaggio, per un profilo che potrebbe raccogliere ulteriori interessamenti con l'avvento del nuovo anno.