Napoli, l'infortunio di Bruno Fernandes può complicare Mainoo? La situazione
Il Napoli deve far fronte alla necessità di dover operare in un mercato di gennaio a saldo zero, così piste come quelle che portavano a Kobbie Mainoo non fanno che complicarsi, ora. Il centrocampista poi, che non ha goduto fino a qui di grande spazio come titolare, potrebbe tornare al centro della squadra di Ruben Amorim.
Il tecnico portoghese infatti deve far fronte all'infortunio di Bruno Fernandes, che ne avrà per un po'. Fra le ipotesi per sostituirlo in campo c'è anche quella di dare fiducia al classe 2005.
Dal segnare il gol della vittoria nella finale di FA Cup 2024 e aver rappresentato l'Inghilterra agli Europei, il centrocampista in questo inizio di stagione non ha mai giocato da titolare, pur subentrando in 11 occasioni. Anche il minutaggio latita: fin qui appena 212 minuti in campo, in campionato. A fronte dell'infortunio di Bruno Fernandes però le cose potrebbero cambiare. Sky Sport in Inghilterra parla addirittura di "zero possibilità che Amorim lasci andare Mainoo a gennaio", vista la situazione e la volontà dell'allenatore di dargli una opportunità vera.
Il suo esordio da titolare non avverrà però contro il Newcastle, visto che Amorim ha confermato che probabilmente mancherà per un leggero un infortunio al polpaccio.
