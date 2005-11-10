Golazo di Bellingham: l'inglese con uno splendido colpo di tacco pareggia i conti ad Atene

Golazo di Bellingham: l'inglese con uno splendido colpo di tacco pareggia i conti ad AteneVideo
Michele Pavese
Il Real Madrid trova il pareggio ad Atene grazie a una giocata da fuoriclasse di Jude Bellingham. Dopo essere passato in svantaggio contro l’AEK per il gol iniziale di Koita, e dopo una rete annullata dal VAR allo stesso trequartista inglese, la truppa di José Mourinho reagisce affidandosi al talento dell'ex Borussia Dortmund.
Al minuto 32 arriva la magia: Bellingham firma l’1-1 con uno splendido colpo di tacco, che sorprende la difesa greca e Brignoli. L’azione nasce dall’assist di Marc Cucurella, bravo a trovare il compagno con un pallone preciso in area. Una rete di grande qualità tecnica che rimette in equilibrio la sfida della quarta giornata della fase campionato di Champions League.
🚨 Jude Bellingham equalizes game 🇬🇷 AEK 1-1 Real Madrid 🇪🇸 https://t.co/osc9HmylEQ— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 4, 2026