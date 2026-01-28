Inter con Thuram e Bonny titolari: non è un inedito, com'è andata le altre volte

Sta per iniziare la sfida fra Borussia Dortmund e Inter. Chivu ha scelto una coppia d'attacco non consueta, quella formata da Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram. C'è curiosità di vederli assieme dal primo minuto, cosa accaduta solamente altre due volte in questa stagione, se si parla di quando sono scesi in campo come titolari. Nello specifico è successo nella semifinale persa in Supercoppa Italiana contro il Bologna (ai calci di rigore per 4-3) e poi nella gara vinta di misura (1-0) contro il Lecce.

In entrambi i casi non sono arrivati gol o assist da parte di uno dei due giocatori. In totale i due hanno giocato assieme 236 minuti, fra gare iniziate assieme o concluse in coppia a partita in corso. Serve dunque oliare un'intesa che già da stasera i due potranno mettere alla prova in un palcoscenico come quello della Champions League.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy. A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Marcus Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Pio Esposito, Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.